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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

6 крейцеров 1839 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1839 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 6 крейцеров 1839 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 75,000

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1839
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Висбаден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 6 крейцеров 1839 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 2195 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 175 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1839 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1839 на аукционе Heritage - March 24, 2019
Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1839 на аукционе Heritage - March 24, 2019
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 132 USD
Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1839 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR

Где продать?

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