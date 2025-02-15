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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

3 крейцера 1839 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 3 крейцера 1839 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 3 крейцера 1839 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 52,000

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1839
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Висбаден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 3 крейцера 1839 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 1464 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 190 EUR. Торги состоялись 24 апреля 2024.

Сохранность
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1839 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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