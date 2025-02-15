Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
3 крейцера 1839 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 1,299 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 52,000
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл
- Номинал 3 крейцера
- Год 1839
- Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Висбаден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 3 крейцера 1839 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 1464 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 190 EUR. Торги состоялись 24 апреля 2024.
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