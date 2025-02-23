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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

1 гульден 1839 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 1 гульден 1839 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 1 гульден 1839 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Myntauktioner i Sverige AB

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 11,600

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1839
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1 гульден 1839 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 1990 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 15 марта 2016.

Сохранность
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1839 на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - April 29, 2023
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 29 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 1600 SEK
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1839 на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1839 на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1839 на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1839 на аукционе Heritage Eur - November 17, 2017
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1839 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1839 на аукционе Künker - March 16, 2016
Продавец Künker
Дата 16 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1839 на аукционе Heritage Eur - November 28, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 28 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1839 на аукционе SINCONA - May 18, 2015
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1839 на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1839 на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1839 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1839 на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1839 на аукционе Stack's - July 19, 2007
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1839 на аукционе Stack's - July 19, 2007
Продавец Stack's
Дата 19 июля 2007
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1839 на аукционе Künker - September 25, 2006
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1839 на аукционе Künker - March 8, 2005
Продавец Künker
Дата 8 марта 2005
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1839 на аукционе Künker - June 22, 2004
Продавец Künker
Дата 22 июня 2004
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1839 на аукционе UBS - September 16, 2002
Продавец UBS
Дата 16 сентября 2002
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1839 на аукционе UBS - September 11, 2001
Продавец UBS
Дата 11 сентября 2001
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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