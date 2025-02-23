Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
1 гульден 1839 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)
Фотография: Myntauktioner i Sverige AB
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 11,600
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл
- Номинал 1 гульден
- Год 1839
- Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1 гульден 1839 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 1990 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 15 марта 2016.
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 29 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 1600 SEK
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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