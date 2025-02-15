flag
Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

1/2 гульдена 1838 года D (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1838 года D - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 1/2 гульдена 1838 года D - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 11,800

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1838
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1/2 гульдена 1838 года со знаком D. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 903 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 600 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gärtner (2)
  • Grün (1)
  • HIRSCH (1)
  • Künker (1)
  • Möller (8)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Rauch (1)
  • UBS (1)
  • WAG (2)
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1838 D на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU
Цена
564 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Möller - December 2, 2022
Продавец Möller
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1838 D на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 13, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Gärtner - February 7, 2020
Продавец Gärtner
Дата 7 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1838 D на аукционе WAG - February 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Gärtner - October 20, 2016
Продавец Gärtner
Дата 20 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Rauch - June 29, 2016
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2016
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Künker - September 28, 2015
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1838 D на аукционе UBS - September 8, 2009
Продавец UBS
Дата 8 сентября 2009
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 479
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гогенцоллерн-Зигмарингена Каталог монет Карла Монеты Гогенцоллерн-Зигмарингена 1838 года Все гогенцоллерн-зигмарингенские монеты гогенцоллерн-зигмарингенские серебряные монеты гогенцоллерн-зигмарингенские монеты номиналом 1/2 гульдена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть