Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
1/2 гульдена 1844 года D (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 11,600
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1844
- Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1/2 гульдена 1844 года со знаком D. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 2208 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 120 EUR. Торги состоялись 2 мая 2014.
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