flag
Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

1/2 гульдена 1844 года D (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1844 года D - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 1/2 гульдена 1844 года D - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 11,600

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1844
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1/2 гульдена 1844 года со знаком D. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 2208 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 120 EUR. Торги состоялись 2 мая 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • Rauch (1)
  • WAG (1)
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1844 D на аукционе Rauch - September 17, 2016
Продавец Rauch
Дата 17 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1844 D на аукционе WAG - August 10, 2014
Продавец WAG
Дата 10 августа 2014
Сохранность VF
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 98 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1844 D на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 479
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гогенцоллерн-Зигмарингена Каталог монет Карла Монеты Гогенцоллерн-Зигмарингена 1844 года Все гогенцоллерн-зигмарингенские монеты гогенцоллерн-зигмарингенские серебряные монеты гогенцоллерн-зигмарингенские монеты номиналом 1/2 гульдена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 23 мар. 2025
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 23 мар. 2025
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 20 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть