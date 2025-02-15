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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

1/2 гульдена 1840 года D (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1840 года D - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 1/2 гульдена 1840 года D - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 11,600

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1840
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1/2 гульдена 1840 года со знаком D. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 4627 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 12 марта 2013.

Сохранность
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  • UBS (1)
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1840 D на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность VF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1840 D на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность AU
Цена
338 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1840 D на аукционе Münzen & Medaillen - November 7, 2002
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 7 ноября 2002
Сохранность VF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1/2 гульдена 1840 D на аукционе UBS - September 11, 2001
Продавец UBS
Дата 11 сентября 2001
Сохранность XF
Цена

Где продать?

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