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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

Монеты Гогенцоллерн-Зигмарингена 1840 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1840
Средняя цена 290 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1840 D
Средняя цена 200 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1840
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 12
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