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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

1 гульден 1840 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 1 гульден 1840 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 1 гульден 1840 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 11,600

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1840
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1 гульден 1840 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 4626 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 12 марта 2013.

Сохранность
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1840 на аукционе WAG - October 6, 2024
Продавец WAG
Дата 6 октября 2024
Сохранность VF
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1840 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1840 на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1840 на аукционе WAG - August 10, 2014
Продавец WAG
Дата 10 августа 2014
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1840 на аукционе Jean ELSEN - June 14, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 14 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1840 на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность UNC
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1840 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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