Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
1 гульден 1840 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 11,600
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл
- Номинал 1 гульден
- Год 1840
- Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1 гульден 1840 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 4626 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 12 марта 2013.
Сохранность
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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