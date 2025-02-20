Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
6 крейцеров 1840 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,598 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 75,000
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1840
- Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Висбаден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 6 крейцеров 1840 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 1038 проданному на аукционе SINCONA AG за 8250 CHF. Торги состоялись 13 мая 2024.
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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