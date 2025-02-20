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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

6 крейцеров 1840 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1840 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 6 крейцеров 1840 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 75,000

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1840
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Висбаден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 6 крейцеров 1840 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 1038 проданному на аукционе SINCONA AG за 8250 CHF. Торги состоялись 13 мая 2024.

Сохранность
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1840 на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
9097 $
Цена в валюте аукциона 8250 CHF
Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1840 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1840 на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1840 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1840 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1840 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1840 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1840 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1840 на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1840 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1840 на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 22, 2012
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1840 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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