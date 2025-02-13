Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
1 крейцер 1842 года "Тип 1842-1846" (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 179,520
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл
- Номинал 1 крейцер
- Год 1842
- Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Висбаден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1 крейцер 1842 года. Это медная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 1189 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 90 EUR. Торги состоялись 7 мая 2019.
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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