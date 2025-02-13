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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

1 крейцер 1842 года "Тип 1842-1846" (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 1 крейцер 1842 года "Тип 1842-1846" - цена монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 1 крейцер 1842 года "Тип 1842-1846" - цена монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 179,520

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1842
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Висбаден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1 крейцер 1842 года. Это медная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 1189 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 90 EUR. Торги состоялись 7 мая 2019.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1842 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1842 на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность AU
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1842 на аукционе Münzen & Medaillen - November 12, 2021
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1842 на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1842 на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1842 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 крейцер 1842 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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