flag
Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

1 гульден 1845 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 1 гульден 1845 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 1 гульден 1845 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 11,600

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1845
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1 гульден 1845 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 2209 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 500 EUR. Торги состоялись 2 мая 2014.

Сохранность
Сервис
  • Все фирмы
  • GINZA (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Kricheldorf (1)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • WAG (2)
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1845 на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1845 на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1845 на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1845 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1845 на аукционе GINZA - October 10, 2018
Продавец GINZA
Дата 10 октября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1845 на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1845 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1845 на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 479
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гогенцоллерн-Зигмарингена Каталог монет Карла Монеты Гогенцоллерн-Зигмарингена 1845 года Все гогенцоллерн-зигмарингенские монеты гогенцоллерн-зигмарингенские серебряные монеты гогенцоллерн-зигмарингенские монеты номиналом 1 гульден Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 23 мар. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть