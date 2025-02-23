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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

1 гульден 1848 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 1 гульден 1848 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 1 гульден 1848 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 3,068

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1848
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1 гульден 1848 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 884 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 460 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.

Сохранность
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  • Wormser Auktionshaus (1)
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1848 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1848 на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1848 на аукционе Wormser Auktionshaus - December 3, 2020
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 3 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1848 на аукционе HIRSCH - May 9, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1848 на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1848 на аукционе HIRSCH - May 8, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1848 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1848 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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