Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
1 гульден 1848 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 3,068
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл
- Номинал 1 гульден
- Год 1848
- Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1 гульден 1848 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 884 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 460 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.
Сохранность
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 3 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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