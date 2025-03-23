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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

1 гульден 1838 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 18,000

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1838
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

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