Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
1 гульден 1838 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 18,000
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл
- Номинал 1 гульден
- Год 1838
- Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи 1 гульден 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск