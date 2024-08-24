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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1826 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 эскудо 1826 M AJ
Средняя цена 590 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
2 эскудо 1826 S JB
Средняя цена 450 $
Продажи
0 49

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 реала 1826 S JB
Средняя цена 55 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 реала 1826 M AJ
Средняя цена 80 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
2 реала 1826 S JB
Средняя цена 80 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
1 реал 1826 M AJ
Средняя цена 50 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 реала 1826 M AJ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 15

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1826 J
Средняя цена 65 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
8 мараведи 1826
Средняя цена 40 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
4 мараведи 1826
Средняя цена 30 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
4 мараведи 1826 J
Средняя цена 470 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 мараведи 1826 PP
Средняя цена 40 $
Продажи
0 75
Аверс
Реверс
2 мараведи 1826 J
Средняя цена 50 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2 мараведи 1826
Средняя цена 35 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 мараведи 1826 PP
Средняя цена 40 $
Продажи
0 73
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