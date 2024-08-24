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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1826 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1826 года M AJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1826 года M AJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1826
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1826 года со знаком M AJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1348 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 1400 EUR. Торги состоялись 30 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Warin Global Investments (1)
Испания 2 эскудо 1826 M AJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1826 M AJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
405 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Испания 2 эскудо 1826 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
416 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Испания 2 эскудо 1826 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 M AJ на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 M AJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 M AJ на аукционе Goldberg - September 27, 2022
Испания 2 эскудо 1826 M AJ на аукционе Goldberg - September 27, 2022
Продавец Goldberg
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 M AJ на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 M AJ на аукционе Tauler & Fau - March 30, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 M AJ на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 M AJ на аукционе Warin Global Investments - February 14, 2022
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 M AJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 M AJ на аукционе Heritage - December 23, 2021
Продавец Heritage
Дата 23 декабря 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 M AJ на аукционе Jesús Vico - December 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 M AJ на аукционе Heritage - October 14, 2021
Испания 2 эскудо 1826 M AJ на аукционе Heritage - October 14, 2021
Продавец Heritage
Дата 14 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 M AJ на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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