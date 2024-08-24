Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1826 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1826
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1826 года со знаком M AJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1348 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 1400 EUR. Торги состоялись 30 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 23 декабря 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 14 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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