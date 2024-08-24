Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1826 года J "Тип 1824-1827" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 мараведи
- Год 1826
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1826 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 450 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 150 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2018.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность F
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Дата 27 апреля 2022
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
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Продавец HERVERA
Дата 18 сентября 2018
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 сентября 2018
Сохранность XF
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Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
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Дата 18 декабря 2012
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Где продать?
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