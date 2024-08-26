Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1826 года S JB (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1826
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1826 года со знаком S JB. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 62544 проданному на аукционе Heritage Auctions за 780 USD. Торги состоялись 8 декабря 2021.
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Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
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Дата 27 октября 2023
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Дата 27 октября 2023
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Дата 26 апреля 2023
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Дата 16 октября 2022
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Дата 22 сентября 2022
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Сохранность XF
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Дата 9 декабря 2021
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Где продать?
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