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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1826 года S JB (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1826 года S JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1826 года S JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1826
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1826 года со знаком S JB. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 62544 проданному на аукционе Heritage Auctions за 780 USD. Торги состоялись 8 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
  • Tauler & Fau (3)
  • UBS (4)
Испания 2 эскудо 1826 S JB на аукционе Cayón - May 22, 2024
Продавец Cayón
Дата 22 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 2 эскудо 1826 S JB на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
416 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Испания 2 эскудо 1826 S JB на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 S JB на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 S JB на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 S JB на аукционе InAsta - April 26, 2023
Продавец InAsta
Дата 26 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 S JB на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 S JB на аукционе London Coins - March 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 S JB на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 S JB на аукционе Heritage - September 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 S JB на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 S JB на аукционе Münzenonline - April 8, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 S JB на аукционе Tauler & Fau - March 30, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 S JB на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 S JB на аукционе Heritage - December 9, 2021
Продавец Heritage
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 S JB на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 S JB на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 S JB на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 S JB на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 S JB на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1826 S JB на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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