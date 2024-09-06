Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1826 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1/2 реала
- Год 1826
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1826 года со знаком M AJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1435 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 260 EUR. Торги состоялись 25 мая 2016.
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
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Дата 27 февраля 2020
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Дата 28 декабря 2018
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2017
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Дата 3 мая 2017
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
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Дата 10 марта 2016
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
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Где продать?
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