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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1826 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 реала 1826 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 реала 1826 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1826
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1826 года со знаком M AJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1435 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 260 EUR. Торги состоялись 25 мая 2016.

Сохранность
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  • Cayón (2)
  • HERVERA (2)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1/2 реала 1826 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 1/2 реала 1826 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Испания 1/2 реала 1826 M AJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1826 M AJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Испания 1/2 реала 1826 M AJ на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1826 M AJ на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1826 M AJ на аукционе HERVERA - May 4, 2017
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 реала 1826 M AJ на аукционе Soler y Llach - May 3, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Испания 1/2 реала 1826 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 реала 1826 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 реала 1826 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
Испания 1/2 реала 1826 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - September 26, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1826 M AJ на аукционе HERVERA - February 28, 2012
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
Испания 1/2 реала 1826 M AJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
Испания 1/2 реала 1826 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - March 11, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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