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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 мараведи 1826 года PP (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 мараведи 1826 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 мараведи 1826 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 мараведи
  • Год 1826
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1826 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1215 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 290 EUR. Торги состоялись 8 июня 2021.

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Испания 1 мараведи 1826 PP на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность VF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Испания 1 мараведи 1826 PP на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Испания 1 мараведи 1826 PP на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 1 мараведи 1826 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1826 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1826 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1826 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1826 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1826 PP на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1826 PP на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1826 PP на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1826 PP на аукционе Silicua Coins - August 26, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1826 PP на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 1 мараведи 1826 PP на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1826 PP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1826 PP на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1826 PP на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1826 PP на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 мараведи 1826 PP на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 1 мараведи 1826 PP на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1826 PP на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 мараведи 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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