Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 мараведи 1826 года PP (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 мараведи
- Год 1826
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1826 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1215 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 290 EUR. Торги состоялись 8 июня 2021.
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Дата 24 февраля 2024
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Продавец Tauler & Fau
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Дата 31 мая 2021
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