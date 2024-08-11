Испания Период: 1746-1939 1746-1939
3 мараведи 1826 года PP (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 3 мараведи
- Год 1826
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 3 мараведи 1826 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 710 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 850 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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