Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1826 года J "Тип 1824-1827" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 мараведи
- Год 1826
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1826 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 801 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 360 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2010.
Сохранность
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