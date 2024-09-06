Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1826 года J "Тип 1824-1827" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 мараведи 1826 года J "Тип 1824-1827" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 мараведи 1826 года J "Тип 1824-1827" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1826
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1826 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 801 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 360 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo (1)
  • Aureo & Calicó (1)
Испания 4 мараведи 1826 J на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность XF
Цена
475 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Испания 4 мараведи 1826 J на аукционе Aureo - October 21, 2003
Продавец Aureo
Дата 21 октября 2003
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Фердинанда VII Монеты Испании 1826 года Все испанские монеты испанские медные монеты испанские монеты номиналом 4 мараведи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск