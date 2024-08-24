Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1826 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1826
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1826 года со знаком M AJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 28684 проданному на аукционе Heritage Auctions за 940 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.
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Дата 14 марта 2024
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Дата 27 октября 2023
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Дата 27 октября 2023
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Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Дата 30 мая 2022
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Дата 27 апреля 2022
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Дата 27 января 2022
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Дата 22 июня 2021
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Дата 25 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
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Дата 24 ноября 2020
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Дата 2 июля 2020
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Дата 24 сентября 2019
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Дата 9 апреля 2019
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Дата 14 марта 2019
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Дата 11 декабря 2018
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Где продать?
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