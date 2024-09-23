Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1826 года "Тип 1816-1833" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 мараведи
- Год 1826
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1826 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 775 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 100 EUR. Торги состоялись 31 января 2023.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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