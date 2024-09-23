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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1826 года "Тип 1816-1833" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 мараведи 1826 года "Тип 1816-1833" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 мараведи 1826 года "Тип 1816-1833" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1826
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1826 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 775 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 100 EUR. Торги состоялись 31 января 2023.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (3)
  • Herrero (1)
  • ibercoin (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Katz (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 2 мараведи 1826 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Испания 2 мараведи 1826 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Испания 2 мараведи 1826 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1826 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1826 на аукционе Jesús Vico - December 15, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1826 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1826 на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1826 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1826 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1826 на аукционе ibercoin - October 22, 2015
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1826 на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1826 на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1826 на аукционе Cayón - December 13, 2005
Продавец Cayón
Дата 13 декабря 2005
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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