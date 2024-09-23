Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1826 года J "Тип 1823-1827" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 мараведи
- Год 1826
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1826 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 506 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 210 EUR. Торги состоялись 31 мая 2017.
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
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Дата 17 сентября 2020
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Дата 2 июля 2020
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Дата 19 сентября 2019
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Дата 22 мая 2019
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Дата 15 октября 2018
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Дата 26 октября 2017
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Дата 26 октября 2017
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Дата 23 апреля 2015
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Дата 22 февраля 2011
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Где продать?
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