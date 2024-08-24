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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1826 года "Тип 1815-1833" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 мараведи 1826 года "Тип 1815-1833" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 мараведи 1826 года "Тип 1815-1833" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1826
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1826 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 668 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 130 EUR. Торги состоялись 19 октября 2017.

Сохранность
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  • Tauler & Fau (6)
Испания 8 мараведи 1826 на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность F
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Испания 8 мараведи 1826 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 8 мараведи 1826 на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1826 на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1826 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1826 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1826 на аукционе Rio de la Plata - March 12, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1826 на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1826 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1826 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1826 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1826 на аукционе Tauler & Fau - September 22, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Испания 8 мараведи 1826 на аукционе Tauler & Fau - November 19, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 8 мараведи 1826 на аукционе Jesús Vico - June 6, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 6 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1826 на аукционе HERVERA - March 1, 2019
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1826 на аукционе Soler y Llach - February 28, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1826 на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1826 на аукционе HERVERA - December 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 8 мараведи 1826 на аукционе Soler y Llach - December 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 8 мараведи 1826 на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1826 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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