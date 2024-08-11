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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Каталог монет Георга II (1867-1870)

Всего добавлено монет: 7

Период чеканки Георга II
Каталог монет Георг II 1867-1870
coin Серебро
coin Медь
Год монеты

Монеты Георга II с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Саксен-Мейнинген, Георг II
1 пфенниг 1867
 Медь $85 - 0 5Coin photo Coin photo
Саксен-Мейнинген, Георг II
2 пфеннига 1870
 Медь $80 - 0 3Coin photo Coin photo
Саксен-Мейнинген, Георг II
1 пфенниг 1868
 Медь $5 - 0 10Coin photo Coin photo
Саксен-Мейнинген, Георг II
2 пфеннига 1868
 Медь $60 - 0 8Coin photo Coin photo
Саксен-Мейнинген, Георг II
Талер 1867
 Серебро $910 - 0 104Coin photo Coin photo
Саксен-Мейнинген, Георг II
2 пфеннига 1867
 Медь $25 - 0 5Coin photo Coin photo
Саксен-Мейнинген, Георг II
2 пфеннига 1869
 Медь $35 - 0 4
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