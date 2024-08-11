Каталог монет Георга II (1867-1870)

Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
Монеты Георга II с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Медь $85 - 0 5
Саксен-Мейнинген, Георг II
1 пфенниг 1867
Медь $80 - 0 3
Саксен-Мейнинген, Георг II
2 пфеннига 1870
Медь $5 - 0 10
Саксен-Мейнинген, Георг II
1 пфенниг 1868
Медь $60 - 0 8
Саксен-Мейнинген, Георг II
2 пфеннига 1868
Серебро $910 - 0 104
Саксен-Мейнинген, Георг II
Талер 1867
Медь $25 - 0 5
Саксен-Мейнинген, Георг II
2 пфеннига 1867
Медь $35 - 0 4
Саксен-Мейнинген, Георг II
2 пфеннига 1869
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