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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 пфенниг 1868 года (Саксен-Мейнинген, Георг II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1868 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Георг II Реверс монеты - 1 пфенниг 1868 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Георг II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1 - 1,4 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Георг II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1868
  • Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 пфенниг 1868 года. Это медная монета периода Георга II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4332 проданному на аукционе Katz Auction за 6 EUR. Торги состоялись 15 апреля 2021.

Сохранность
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  • KM NUMIS (2)
  • Russiancoin (7)
Саксен-Мейнинген 1 пфенниг 1868 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Саксен-Мейнинген 1 пфенниг 1868 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Саксен-Мейнинген 1 пфенниг 1868 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Саксен-Мейнинген 1 пфенниг 1868 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 1 пфенниг 1868 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 1 пфенниг 1868 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 1 пфенниг 1868 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 1 пфенниг 1868 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 1 пфенниг 1868 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 пфенниг 1868 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 1 пфенниг 1868 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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