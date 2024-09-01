Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1 пфенниг 1868 года (Саксен-Мейнинген, Георг II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1 - 1,4 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Георг II
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1868
- Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 пфенниг 1868 года. Это медная монета периода Георга II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4332 проданному на аукционе Katz Auction за 6 EUR. Торги состоялись 15 апреля 2021.
Сохранность
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- KM NUMIS (2)
- Russiancoin (7)
Где продать?
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