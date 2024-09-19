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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Медные монеты 1 пфенниг Георга II - Саксен-Мейнинген

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1 пфенниг 1867-1868

Год Знак Описание Продажи Продажи
1867 0 51868 0 10
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