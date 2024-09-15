Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1 пфенниг 1867 года (Саксен-Мейнинген, Георг II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1 - 1,4 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Георг II
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1867
- Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 пфенниг 1867 года. Это медная монета периода Георга II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1862 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Katz (1)
- KM NUMIS (1)
- Russiancoin (1)
- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск