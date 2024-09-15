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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 пфенниг 1867 года (Саксен-Мейнинген, Георг II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1867 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Георг II Реверс монеты - 1 пфенниг 1867 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Георг II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1 - 1,4 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Георг II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1867
  • Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 пфенниг 1867 года. Это медная монета периода Георга II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1862 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Katz (1)
  • KM NUMIS (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Саксен-Мейнинген 1 пфенниг 1867 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Саксен-Мейнинген 1 пфенниг 1867 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 пфенниг 1867 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Саксен-Мейнинген 1 пфенниг 1867 на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность AU
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Саксен-Мейнинген 1 пфенниг 1867 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1 пфенниг 1867 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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