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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1867 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1867
Средняя цена 910 $
Продажи
0 104

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1867
Средняя цена 25 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1867
Средняя цена 85 $
Продажи
0 5
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