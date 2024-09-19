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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Талер 1867 года (Саксен-Мейнинген, Георг II)

Аверс монеты - Талер 1867 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Георг II Реверс монеты - Талер 1867 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Георг II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Георг II
  • Номинал Талер
  • Год 1867
  • Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты Талер 1867 года. Это серебряная монета периода Георга II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1268 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 6000 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.

Сохранность
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Саксен-Мейнинген Талер 1867 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Саксен-Мейнинген Талер 1867 на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
259 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Саксен-Мейнинген Талер 1867 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Саксен-Мейнинген Талер 1867 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1867 на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1867 на аукционе Gärtner - February 19, 2024
Продавец Gärtner
Дата 19 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1867 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген Талер 1867 на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1867 на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1867 на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1867 на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1867 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1867 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген Талер 1867 на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
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Саксен-Мейнинген Талер 1867 на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
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Саксен-Мейнинген Талер 1867 на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
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Саксен-Мейнинген Талер 1867 на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Саксен-Мейнинген Талер 1867 на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1867 на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1867 на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1867 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1867 на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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