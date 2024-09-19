Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
Талер 1867 года (Саксен-Мейнинген, Георг II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Георг II
- Номинал Талер
- Год 1867
- Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты Талер 1867 года. Это серебряная монета периода Георга II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1268 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 6000 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
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Дата 19 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
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Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 PCGS
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Дата 25 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
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Дата 28 апреля 2023
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
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