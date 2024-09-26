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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Серебряные монеты Талер Георга II - Саксен-Мейнинген

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Талер 1867

Год Знак Описание Продажи Продажи
1867 0 104
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