Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
2 пфеннига 1867 года (Саксен-Мейнинген, Георг II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,4 - 2,7 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Георг II
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1867
- Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 2 пфеннига 1867 года. Это медная монета периода Георга II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Katz Auction за 42 EUR. Торги состоялись 26 июля 2022.
Сохранность
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- Russiancoin (2)
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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