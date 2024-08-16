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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

2 пфеннига 1867 года (Саксен-Мейнинген, Георг II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1867 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Георг II Реверс монеты - 2 пфеннига 1867 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Георг II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 - 2,7 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Георг II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1867
  • Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 2 пфеннига 1867 года. Это медная монета периода Георга II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Katz Auction за 42 EUR. Торги состоялись 26 июля 2022.

Сохранность
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Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1867 на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 37 EUR
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1867 на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1867 на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1867 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1867 на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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