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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Медные монеты 2 пфеннига Георга II - Саксен-Мейнинген

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2 пфеннига 1867-1870

Год Знак Описание Продажи Продажи
1867 0 51868 0 81869 0 41870 0 3
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