Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
2 пфеннига 1869 года (Саксен-Мейнинген, Георг II)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 2 пфеннига 1869 года. Это медная монета периода Георга II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1059 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 85 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2018.
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