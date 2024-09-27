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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

2 пфеннига 1869 года (Саксен-Мейнинген, Георг II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1869 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Георг II Реверс монеты - 2 пфеннига 1869 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Георг II

Фотография: Petra Klein

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 - 2,7 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Георг II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1869
  • Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 2 пфеннига 1869 года. Это медная монета периода Георга II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1059 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 85 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2018.

Сохранность
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  • CoinsNB (1)
  • Katz (2)
  • WAG (1)
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1869 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1869 на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1869 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1869 на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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