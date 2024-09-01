Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
2 пфеннига 1868 года (Саксен-Мейнинген, Георг II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,4 - 2,7 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Георг II
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1868
- Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 2 пфеннига 1868 года. Это медная монета периода Георга II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1864 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 120 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (2)
- Katz (1)
- Künker (1)
- Russiancoin (1)
- Sonntag (1)
- WAG (2)
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 пфеннига 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск