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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

2 пфеннига 1868 года (Саксен-Мейнинген, Георг II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1868 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Георг II Реверс монеты - 2 пфеннига 1868 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Георг II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 - 2,7 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Георг II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1868
  • Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 2 пфеннига 1868 года. Это медная монета периода Георга II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1864 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 120 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • WAG (2)
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1868 на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1868 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1868 на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1868 на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1868 на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1868 на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1868 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1868 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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