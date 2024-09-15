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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1868 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1868
Средняя цена 60 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1868
Средняя цена 5 $
Продажи
0 10
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