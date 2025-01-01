Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
Серебряные монеты 3 крейцера Эрнста I - Саксен-Кобург-Заальфельд
3 крейцера 1808-1826
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1808H.S.C.-001808LH.S.C.137,171011810LH.S.C.151,090011811LH.S.C.-001812LH.S.C.196,155021813LH.S.C.143,184021814LH.S.C.115,734021815LH.S.C.-021816LH.S.C.26,414001816SH.S.C.-031817SH.S.C.-071818SH.S.C.-001819SH.S.C.-041820SH.S.C.-021820SH.S.C.S.-011821SH.S.C.S.-081822SH.S.C.S.-091823SH.S.C.S.-021824SH.S.C.S.-091825SH.S.C.S.-021826SH.S.C.S.83,000011826GH.S.C.S.-06
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