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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

3 крейцера 1820 года S. H.S.C. (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Разновидность:H.S.C.

Аверс монеты - 3 крейцера 1820 года S H.S.C. - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 3 крейцера 1820 года S H.S.C. - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,243)
  • Вес1,503 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал3 крейцера
  • Год1820
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 3 крейцера 1820 года со знаком S. H.S.C.. Это серебряная монета периода Эрнста I

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1820 S на аукционе Felzmann - 11 марта 2015
ПродавецFelzmann
Дата11 марта 2015
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1820 S на аукционе Felzmann - 5 ноября 2014
ПродавецFelzmann
Дата5 ноября 2014
СохранностьVF
Цена

Где продать?

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