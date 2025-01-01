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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

Монеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1820 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 крейцеров 1820 S
Средняя цена510 $
Продажи
06
Аверс
Реверс
10 крейцеров 1820 S
Средняя цена420 $
Продажи
016
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1820 SH.S.C.
Средняя цена260 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
3 крейцера 1820 SH.S.C.
Средняя цена
Продажи
02
Аверс
Реверс
3 крейцера 1820 SH.S.C.S.
Средняя цена300 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
1 крейцер 1820
Средняя цена260 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
6 пфеннигов 1820 S
Средняя цена50 $
Продажи
03

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1820
Средняя цена65 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1820
Средняя цена
Продажи
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