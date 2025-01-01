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Саксен-Кобург-Заальфельд
Период:
1807-1826
1807-1826
Эрнст I
1807-1826
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Саксен-Кобург-Заальфельд
1820
Монеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1820 года
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Серебряные монеты
20 крейцеров 1820 S
Средняя цена
510 $
Продажи
0
6
10 крейцеров 1820 S
Средняя цена
420 $
Продажи
0
16
6 крейцеров 1820 S
H.S.C.
Средняя цена
260 $
Продажи
0
1
3 крейцера 1820 S
H.S.C.
Средняя цена
—
Продажи
0
2
3 крейцера 1820 S
H.S.C.S.
Средняя цена
300 $
Продажи
0
1
1 крейцер 1820
Средняя цена
260 $
Продажи
0
1
6 пфеннигов 1820 S
Средняя цена
50 $
Продажи
0
3
Медные монеты
4 пфеннига 1820
Средняя цена
65 $
Продажи
0
3
1 пфенниг 1820
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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