Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
10 крейцеров 1820 года S (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,500)
- Вес3,898 гр
- Чистого серебра (0,0627 oz) 1,949 гр
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- Номинал10 крейцеров
- Год1820
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 10 крейцеров 1820 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 3552 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 850 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2016.
Сохранность
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