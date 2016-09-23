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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

10 крейцеров 1820 года S (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 10 крейцеров 1820 года S - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 10 крейцеров 1820 года S - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес3,898 гр
  • Чистого серебра (0,0627 oz) 1,949 гр
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал10 крейцеров
  • Год1820
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 10 крейцеров 1820 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 3552 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 850 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2016.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 10 крейцеров 1820 S на аукционе WAG - 1 сентября 2024
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 10 крейцеров 1820 S на аукционе Frühwald - 13 апреля 2024
ПродавецFrühwald
Дата13 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 10 крейцеров 1820 S на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 10 крейцеров 1820 S на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 10 крейцеров 1820 S на аукционе Münzen Gut-Lynt - 19 сентября 2021
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата19 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 10 крейцеров 1820 S на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 10 крейцеров 1820 S на аукционе WAG - 10 ноября 2019
ПродавецWAG
Дата10 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 10 крейцеров 1820 S на аукционе Grün - 16 мая 2018
ПродавецGrün
Дата16 мая 2018
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 10 крейцеров 1820 S на аукционе HIRSCH - 17 февраля 2017
ПродавецHIRSCH
Дата17 февраля 2017
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 10 крейцеров 1820 S на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2016
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2016
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 10 крейцеров 1820 S на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 10 крейцеров 1820 S на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 10 крейцеров 1820 S на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 10 крейцеров 1820 S на аукционе Künker - 15 марта 2011
ПродавецKünker
Дата15 марта 2011
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 10 крейцеров 1820 S на аукционе Künker - 22 июня 2010
ПродавецKünker
Дата22 июня 2010
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 10 крейцеров 1820 S на аукционе Künker - 10 октября 2001
ПродавецKünker
Дата10 октября 2001
СохранностьAU
Цена
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