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Саксен-Кобург-Заальфельд
Период:
1807-1826
1807-1826
Эрнст I
1807-1826
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Цена монет Саксен-Кобург-Заальфельд
Эрнст I
10 крейцеров
Серебряные монеты 10 крейцеров Эрнста I - Саксен-Кобург-Заальфельд
10 крейцеров 1820-1824
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1820
S
0
16
1824
S
0
3
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