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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

10 крейцеров 1824 года S (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 10 крейцеров 1824 года S - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 10 крейцеров 1824 года S - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес3,898 гр
  • Чистого серебра (0,0627 oz) 1,949 гр
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал10 крейцеров
  • Год1824
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 10 крейцеров 1824 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 3533 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 320 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 10 крейцеров 1824 S на аукционе Münzen Gut-Lynt - 26 ноября 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата26 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
367 $
Цена в валюте аукциона 335 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 10 крейцеров 1824 S на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
394 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 10 крейцеров 1824 S на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьVF
Цена
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