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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

Монеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1824 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 крейцеров 1824 S
Средняя цена180 $
Продажи
034
Аверс
Реверс
10 крейцеров 1824 S
Средняя цена390 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1824 SH.S.C.S.
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
3 крейцера 1824 SH.S.C.S.
Средняя цена130 $
Продажи
09
Аверс
Реверс
1 крейцер 1824 S
Средняя цена390 $
Продажи
01

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1824
Средняя цена60 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1824
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
Геллер 1824
Средняя цена30 $
Продажи
03
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