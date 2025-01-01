Каталог
Аукционы
Тарифы
USD
USD
· Доллар США
EUR
· Евро
GBP
· Фунт стерлингов
CHF
· Швейцарский франк
PLN
· Польский злотый
RUB
· Российский рубль
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Аккаунт
Ваш аккаунт
0 дней
Счета
Выход
Искать по фото
Отмена
В аукционах
В каталоге
Саксен-Кобург-Заальфельд
Период:
1807-1826
1807-1826
Эрнст I
1807-1826
Главная
Каталог
Саксен-Кобург-Заальфельд
1824
Монеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1824 года
Выберите категорию
Все
Все
Серебро
Медь
Серебряные монеты
20 крейцеров 1824 S
Средняя цена
180 $
Продажи
0
34
10 крейцеров 1824 S
Средняя цена
390 $
Продажи
0
3
6 крейцеров 1824 S
H.S.C.S.
Средняя цена
—
Продажи
0
0
3 крейцера 1824 S
H.S.C.S.
Средняя цена
130 $
Продажи
0
9
1 крейцер 1824 S
Средняя цена
390 $
Продажи
0
1
Медные монеты
3 пфеннига 1824
Средняя цена
60 $
Продажи
0
3
1 пфенниг 1824
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Геллер 1824
Средняя цена
30 $
Продажи
0
3
Категория
Год
Поиск