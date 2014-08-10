Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
1 крейцер 1824 года S (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,125)
- Вес0,799 гр
- Чистого серебра (0,0032 oz) 0,0999 гр
- Диаметр14 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC53,300
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- Номинал1 крейцер
- Год1824
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 1 крейцер 1824 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 925 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 290 EUR. Торги состоялись 10 августа 2014.
Сохранность
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