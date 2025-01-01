Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
6 крейцеров 1824 года S. H.S.C.S. (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Разновидность:H.S.C.S.
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,305)
- Вес2,2 - 2,7 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- Номинал6 крейцеров
- Год1824
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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