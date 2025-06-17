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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

3 крейцера 1824 года S. H.S.C.S. (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Разновидность:H.S.C.S.

Аверс монеты - 3 крейцера 1824 года S H.S.C.S. - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 3 крейцера 1824 года S H.S.C.S. - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,243)
  • Вес1,503 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал3 крейцера
  • Год1824
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 3 крейцера 1824 года со знаком S. H.S.C.S.. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1411 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 170 EUR. Торги состоялись 5 мая 2023.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1824 S на аукционе HIRSCH - 5 мая 2023
ПродавецHIRSCH
Дата5 мая 2023
СохранностьAU
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1824 S на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1824 S на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьAU
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1824 S на аукционе Teutoburger - 3 декабря 2016
ПродавецTeutoburger
Дата3 декабря 2016
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1824 S на аукционе WAG - 10 августа 2014
ПродавецWAG
Дата10 августа 2014
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1824 S на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1824 S на аукционе Künker - 28 августа 2013
ПродавецKünker
Дата28 августа 2013
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1824 S на аукционе Möller - 1 июня 2012
ПродавецMöller
Дата1 июня 2012
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1824 S на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - 22 мая 2012
ПродавецChaponnière & Hess-Divo
Дата22 мая 2012
СохранностьUNC
Цена
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Где продать?

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