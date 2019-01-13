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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

3 пфеннига 1824 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1824 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 3 пфеннига 1824 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,8 - 5,7 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1824
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 3 пфеннига 1824 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1150 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 85 EUR. Торги состоялись 13 января 2019.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 пфеннига 1824 на аукционе WAG - 12 мая 2019
ПродавецWAG
Дата12 мая 2019
СохранностьAU
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 пфеннига 1824 на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьAU
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 пфеннига 1824 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
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