Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
3 пфеннига 1824 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,8 - 5,7 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- Номинал3 пфеннига
- Год1824
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 3 пфеннига 1824 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1150 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 85 EUR. Торги состоялись 13 января 2019.
Сохранность
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