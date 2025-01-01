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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

Медные монеты 3 пфеннига Эрнста I - Саксен-Кобург-Заальфельд

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3 пфеннига 1806-1808

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1806-051807-02180879,17300
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3 пфеннига 1821-1826

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
1821001822021823011824031825021826014
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