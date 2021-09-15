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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

3 пфеннига 1806 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1806 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 3 пфеннига 1806 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,8 - 5,7 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1806
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 3 пфеннига 1806 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2662 проданному на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller за 150 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2021.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 пфеннига 1806 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 пфеннига 1806 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 пфеннига 1806 на аукционе WAG - 12 мая 2019
ПродавецWAG
Дата12 мая 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 3 пфеннига 1806 на аукционе WAG - 5 октября 2014
ПродавецWAG
Дата5 октября 2014
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 пфеннига 1806 на аукционе Westfälische - 13 декабря 2012
ПродавецWestfälische
Дата13 декабря 2012
СохранностьXF
Цена

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